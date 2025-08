Sophrologie Une pause bien-être au Valadou Montézic

Sophrologie Une pause bien-être au Valadou Montézic jeudi 2 octobre 2025.

Montézic Aveyron

Le Valadou propose de profiter le temps d’un instant d’ateliers sophrologie avec Anne Segons.

Ces ateliers sont gratuits et réservés aux aidants de personnes en situation de handicap (tous type d’handicap : moteur, sensoriel, mental, cognitif et psychique, maladies chroniques évolutives et/ou invalidantes). .

Montézic 12460 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 89 42 contact@levaladou.com

English :

Le Valadou invites you to take part in sophrology workshops with Anne Segons.

German :

Le Valadou bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Moment lang von Sophrologie-Workshops mit Anne Segons zu profitieren.

Italiano :

Le Valadou offre laboratori di sofrologia con Anne Segons.

Espanol :

Le Valadou ofrece talleres de sofrología con Anne Segons.

