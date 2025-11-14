Sophrologie Yoga Méditation Ault

Sophrologie Yoga Méditation

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 09:45:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Gratuit Sur réservation Adultes (à partir de 16 ans).

Patricia Soufflet, intervenante certifiée proposera une nouvelle séance de retour à soi avec pratique de yoga sophrologie et méditation.

Thème La femme sacrée , une séance qui vous est offerte par la Municipalité et qui se tiendra entre livres et exposition d’art sacré !

Merci aux participants-es de se munir d’un petit tapis de sol, d’un coussin et d’une serviette.

Gratuit Sur réservation Adultes (à partir de 16 ans).

Patricia Soufflet, intervenante certifiée proposera une nouvelle séance de retour à soi avec pratique de yoga sophrologie et méditation.

Thème La femme sacrée , une séance qui vous est offerte par la Municipalité et qui se tiendra entre livres et exposition d’art sacré !

Merci aux participants-es de se munir d’un petit tapis de sol, d’un coussin et d’une serviette. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

English :

Free By reservation Adults (16 years and over).

Patricia Soufflet, certified practitioner, will be offering a new back to oneself session with yoga? sophrology and meditation.

Theme: La femme sacrée (The Sacred Woman), a session brought to you by the Municipality and held between books and an exhibition of sacred art!

Participants are kindly requested to bring a small floor mat, a cushion and a towel.

German :

Kostenlos Mit Reservierung Erwachsene (ab 16 Jahren).

Patricia Soufflet, zertifizierte Referentin, bietet eine neue Sitzung zur Rückkehr zu sich selbst mit Yoga, Sophrologie und Meditation an.

Thema: Die heilige Frau , eine Sitzung, die Ihnen von der Stadtverwaltung angeboten wird und die zwischen Büchern und einer Ausstellung sakraler Kunst stattfinden wird!

Bitte bringen Sie eine kleine Matte, ein Kissen und ein Handtuch mit.

Italiano :

Gratuito Su prenotazione Adulti (a partire dai 16 anni).

Patricia Soufflet, praticante certificata, proporrà una nuova sessione di ritorno a se stessi con yoga? sofrologia e meditazione.

Il tema sarà La donna sacra , una sessione organizzata dal Comune tra libri e una mostra di arte sacra!

I partecipanti sono pregati di portare un piccolo tappetino, un cuscino e un asciugamano.

Espanol :

Gratuito Previa reserva Adultos (a partir de 16 años).

Patricia Soufflet, practicante diplomada, ofrecerá una nueva sesión de vuelta a uno mismo con yoga… sofrología y meditación.

El tema será La mujer sagrada , una sesión ofrecida por el ayuntamiento entre libros y una exposición de arte sacro

Se ruega a los participantes que traigan una pequeña esterilla, un cojín y una toalla.

L’événement Sophrologie Yoga Méditation Ault a été mis à jour le 2025-10-27 par DESTINATION LE TREPORT MERS