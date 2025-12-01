Sophrologie Yoga Méditation Ault
Sophrologie Yoga Méditation Ault samedi 20 décembre 2025.
Sophrologie Yoga Méditation
17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Gratuit Sur réservation Adultes (à partir de 16 ans).
Intervenante certifiée, Patricia Soufflet, proposera une nouvelle séance de retour à soi avec pratique de yoga sophrologie et méditation.
Thème Méditation gong de Noël , une séance qui vous est offerte par la Municipalité et qui se tiendra entre livres et exposition d’art sacré, s’achevant par un goûter tisane de Noël.
Merci aux participants-es de se munir d’un petit tapis de sol, d’un coussin et d’une serviette.
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21
English :
Free By reservation Adults (16 years and over).
Certified practitioner Patricia Soufflet will be offering a new return to oneself session featuring yoga? sophrology and meditation.
Theme: Christmas gong meditation , a session offered by the Municipality, to be held between books and a sacred art exhibition, ending with a Christmas herbal tea snack.
Please bring a small floor mat, a cushion and a towel.
