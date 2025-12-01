Sophrologie Yoga Méditation

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Gratuit Sur réservation Adultes (à partir de 16 ans).

Intervenante certifiée, Patricia Soufflet, proposera une nouvelle séance de retour à soi avec pratique de yoga sophrologie et méditation.

Thème Méditation gong de Noël , une séance qui vous est offerte par la Municipalité et qui se tiendra entre livres et exposition d’art sacré, s’achevant par un goûter tisane de Noël.

Merci aux participants-es de se munir d’un petit tapis de sol, d’un coussin et d’une serviette.

Gratuit Sur réservation Adultes (à partir de 16 ans).

Intervenante certifiée, Patricia Soufflet, proposera une nouvelle séance de retour à soi avec pratique de yoga sophrologie et méditation.

Thème Méditation gong de Noël , une séance qui vous est offerte par la Municipalité et qui se tiendra entre livres et exposition d’art sacré, s’achevant par un goûter tisane de Noël.

Merci aux participants-es de se munir d’un petit tapis de sol, d’un coussin et d’une serviette. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

English :

Free By reservation Adults (16 years and over).

Certified practitioner Patricia Soufflet will be offering a new return to oneself session featuring yoga? sophrology and meditation.

Theme: Christmas gong meditation , a session offered by the Municipality, to be held between books and a sacred art exhibition, ending with a Christmas herbal tea snack.

Please bring a small floor mat, a cushion and a towel.

L’événement Sophrologie Yoga Méditation Ault a été mis à jour le 2025-11-27 par DESTINATION LE TREPORT MERS