Sophrologie Yoga Méditation

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Gratuit Sur réservation Adultes (à partir de 16 ans).

Intervenante certifiée, Patricia Soufflet, proposera une nouvelle séance de retour à soi avec pratique de yoga sophrologie et méditation.

Thème Je respire et je po-si-ti-ve ! , une séance qui vous est offerte par la Municipalité et qui se tiendra entre livres et exposition Paysages de vent et de galets

Merci aux participants-es de se munir d’un petit tapis de sol, d’un coussin et d’une serviette.

Gratuit Sur réservation Adultes (à partir de 16 ans).

Intervenante certifiée, Patricia Soufflet, proposera une nouvelle séance de retour à soi avec pratique de yoga sophrologie et méditation.

Thème Je respire et je po-si-ti-ve ! , une séance qui vous est offerte par la Municipalité et qui se tiendra entre livres et exposition Paysages de vent et de galets

Merci aux participants-es de se munir d’un petit tapis de sol, d’un coussin et d’une serviette. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free By reservation Adults (16 years and over).

Certified practitioner Patricia Soufflet will be offering a new back to oneself session featuring yoga? sophrology and meditation.

Theme: Je respire et je po-si-ti-ve! (I breathe and I po-si-ti-ve!), a session brought to you by the Municipality, to be held between books and the exhibition Paysages de vent et de galets (Landscapes of wind and pebbles)

Participants are kindly requested to bring a small floor mat, a cushion and a towel.

L’événement Sophrologie Yoga Méditation Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS