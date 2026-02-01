Sophrologie Yoga Méditation Ault

Sophrologie Yoga Méditation

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-13 09:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Gratuit Réservation obligatoire Adultes (à partir de 16 ans).

Patricia Soufflet, intervenante certifiée, proposera une nouvelle séance sur le thème Connexion reconnexion

Tout public, à partir de 16 ans | Inscription impérative auprès de la Bibliothèque

Merci aux participants-es de se munir d’un petit tapis de sol, d’un coussin et d’une serviette.

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

English :

Free Reservations required Adults (aged 16 and over).

Patricia Soufflet, certified speaker, will offer a new session on the theme of Connexion reconnexion

Open to all, 16 years and over | Registration required at the Library

Please bring a small floor mat, a cushion and a towel.

