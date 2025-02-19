Villers-au-Tertre

Sophro’mage à la ferme du Tertre

501 rue de Fressain Villers-au-Tertre Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 20:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-10-02

Et si on vous promettait d’associer détente, plaisir et convivialité ? Dans un cadre authentique situé à Villers-au-Tertre, venez déguster un délicieux formage local en mettant en émoi tous vos sens ! Les subtilités des saveurs et des textures se révèlent à travers quelques exercices proposés par notre sophrologue, qui mêle professionnalisme, concentration mentale et plaisir du palais. Déguster un fromage n’a jamais été aussi agréable !

Et si on vous promettait d’associer détente, plaisir et convivialité ? Dans un cadre authentique situé à Villers-au-Tertre, venez déguster un délicieux formage local en mettant en émoi tous vos sens ! Les subtilités des saveurs et des textures se révèlent à travers quelques exercices proposés par notre sophrologue, qui mêle professionnalisme, concentration mentale et plaisir du palais. Déguster un fromage n’a jamais été aussi agréable ! .

501 rue de Fressain Villers-au-Tertre 59234 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

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English :

How about a combination of relaxation, pleasure and conviviality? In an authentic setting in Villers-au-Tertre, come and enjoy a delicious local formage while awakening all your senses! The subtleties of flavors and textures are revealed through a few exercises suggested by our sophrologist, who combines professionalism, mental concentration and the pleasure of the palate. Tasting cheese has never been so enjoyable!

L’événement Sophro’mage à la ferme du Tertre Villers-au-Tertre a été mis à jour le 2025-02-19 par Office de tourisme du Douaisis