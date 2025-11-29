Sopico + 1e partie

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Concert abonné offert parmi une sélection (à infos@laluciole.org ou au 02 33 32 83 33)

Après la sortie de Nuages en 2021 et de la tournée qui l’a accompagné (dont un Olympia complet), Sopico revient en 2025 avec un épisode 2 de ses sessions Unplugged et un nouvel album, Volez Moi , sortie le 29 Août. Invité en Janvier par l’Hyper Week-End Festival pour une création solo et acoustique qui a fait un triomphe, c’est cette formule guitare voix (mais pas seulement) que Sopico présentera sur ce début de tournée. Entre textes sincères et rap mélodique, laissez vous porter par son énergie authentique ! .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

English : Sopico + 1e partie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sopico + 1e partie Alençon a été mis à jour le 2025-10-13 par LA LUCIOLE