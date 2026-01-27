Sopico Amalia Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Sopico Amalia

Vendredi 13 février 2026 à partir de 20h.

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 EUR

Début : 2026-02-13 20:00:00

2026-02-13

Concert univers rap français.



SOPICO

Après la sortie de Nuages en 2021 et de la tournée qui l’a accompagnée (dont un Olympia complet), Sopico revient en 2025 avec un épisode 2 de ses sessions Unplugged et un nouvel album, Volez Moi , sorti le 29 Août. Invité en Janvier par l’Hyper Week-End Festival pour une création solo et acoustique qui a fait un triomphe, c’est cette formule guitare voix (mais pas seulement) que Sopico présentera sur ce début de tournée.



AMALIA

Amalia mélange le rap et la pop à la perfection. Plus précisément, son style hybride et très singulier est un mélange entre l’urgence de s’exprimer à travers des textes rappés et sincères et des mélodies qui nous emportent et qui fédèrent. S’il y a trois A dans son prénom c’est pour que nous nous rappelions de trois règles nécessaires L’amour de soi; l’amour envers l’autre et l’amour des autres.



Date organisée par La Responsabilité des Rêves, gestionnaire de l’Espace Julien .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

French rap concert.

