SOPICO – LA POUDRIERE Belfort

SOPICO Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

LEBRUITQUIPENSE ET LA POUDRIÈRE PRÉSENTENT EN ACCORD AVEC AUGURI PRODUCTIONS : SOPICONouvelle tournée acoustique pour Sopico avec une date à La Poudrière le 5 décembre 2025, en co-production avec Le Bruit Qui Pense ! Après la sortie de « Nuages » en 2021 et de la tournée qui l’a accompagné (dont un Olympia complet), Sopico revient en 2025 avec un épisode 2 de ses sessions Unplugged et un nouvel album, « Volez Moi », sortie le 29 Août.Invité en Janvier par l’Hyper Week-End Festival pour une création solo et acoustique qui a fait un triomphe, c’est cette formule guitare / voix (mais pas seulement) que Sopico présentera sur ce début de tournée.

LA POUDRIERE PARKING DE L’ARSENAL 90000 Belfort 90