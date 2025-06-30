SOPICO – L’AUTRE CANAL – CLUB Nancy

SOPICO Début : 2026-02-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Après la sortie de « Nuages » en 2021 et de la tournée qui l’a accompagné (dont un Olympia complet), Sopico revient en 2025 avec un épisode 2 de ses sessions Unplugged et un nouvel album, «Volez Moi », sortie le 29 Août. Invité en Janvier par l’Hyper Week-End Festival pour une création solo et acoustique qui a fait un triomphe, c’est cette formule guitare / voix (mais pas seulement) que Sopico présentera sur ce début de tournée.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’AUTRE CANAL – CLUB Boulevard d’Austrasie – 54000 Nancy 54