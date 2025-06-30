SOPICO – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

SOPICO Début : 2026-02-14 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : SOPICOAprès la sortie de « Nuages » en 2021 et de la tournée qui l’a accompagné (dont un Olympia complet), Sopico revient en 2025 avec un épisode 2 de ses sessions Unplugged et un nouvel album, « Volez Moi », sortie le 29 Août. Invité en Janvier par l’Hyper Week-End Festival pour une création solo et acoustique qui a fait un triomphe, c’est cette formule guitare / voix (mais pas seulement) que Sopico présentera sur ce début de tournée.PMR : shop@bleucitron.net

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31