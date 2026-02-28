SOPORI FM #1 La Bellevilloise Paris

SOPORI FM #1 à la Bellevilloise

En septembre 2024, TRENTE a sorti un album concept entièrement composé pour donner envie de dormir, sur les thèmes de l’espace et de la radio.

L’album a été entièrement étudié pour donner envie à l’auditeur.ice de s’endormir, et depuis, le concept se déploie en live avec des invité·e·s qui viennent parfois agrémenter le live de chant ou des lectures de textes, transformant différents lieux en dortoirs collectifs géants, pour s’échapper sereinement pendant une heure et demi de l’agitation ambiante.

Rendez-vous le dimanche 1er mars à la Bellevilloise pour une nouvelle expérience spatiale collective.

« Avec ce projet, TRENTE répond à une nécessité grandissante : celle de trouver des moments de calme et de repos, dans un monde hyperconnecté et agité. Avec SOPORI FM, il invite chacun à prendre soin de soi et à s’accorder une pause bien méritée. Cet album trouve sa place dans les playlists de celles et ceux qui recherchent un échappatoire sonore » — Tsugi magazine

Imaginez un moment où l’on se retrouve pour une sieste en écoutante de la musique live. L’artiste Trente propose un concert tiré de son album concept SOPORI FM conçu pour s’endormir. Une expérience de détente collective amenée à devenir un rendez-vous régulier.

Le dimanche 01 mars 2026

de 16h00 à 18h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-01T17:00:00+01:00

fin : 2026-03-01T19:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-01T16:00:00+02:00_2026-03-01T18:30:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Afficher la carte du lieu La Bellevilloise et trouvez le meilleur itinéraire

