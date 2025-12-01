Soppe en lumières Soppe-le-Bas

Soppe en lumières

Place de l’Eglise Soppe-le-Bas Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 17:30:00

2025-12-13

Au programme la chorale des enfants du Vallon, un spectacle gratuit avec Le clown Bigoudi , un marché d’artisans et de producteurs locaux, ainsi que la présence du Père Noël. Buvette et petite restauration sur place.

Place de l’Eglise Soppe-le-Bas 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

On the program: the Vallon children?s choir, a free show with Le clown Bigoudi , a market of local craftsmen and producers, and the presence of Santa Claus. Refreshments and snacks on site.

German :

Auf dem Programm stehen: der Kinderchor von Le Vallon, eine kostenlose Vorstellung mit Le clown Bigoudi , ein Markt mit Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten sowie die Anwesenheit des Weihnachtsmanns. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

In programma: il coro dei bambini di Vallon, uno spettacolo gratuito con Le clown Bigoudi , un mercato di artigiani e produttori locali e Babbo Natale. Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

En el programa: el coro infantil Vallon, un espectáculo gratuito con Le clown Bigoudi , un mercado de artesanos y productores locales, y Papá Noel. Refrescos y tentempiés in situ.

