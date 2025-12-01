Soppe en lumières

Place de l’Eglise Soppe-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 17:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Soppe-le-Bas vous invite à un événement féerique avec la présence exceptionnelle du Père Noël.

Au programme Spectacle pour les enfants et présence d’artisans et de producteurs locaux.

Buvette et petite restauration sur place. Venez partager un moment convivial et chaleureux au cœur de la magie de Noël.

Place de l’Eglise Soppe-le-Bas 68780 Haut-Rhin Grand Est

English :

Soppe-le-Bas invites you to a magical event with the exceptional presence of Santa Claus.

On the program: entertainment for children and local craftsmen and producers.

Refreshments and snacks on site. Come and share a warm and friendly moment in the heart of Christmas magic.

German :

Soppe-le-Bas lädt Sie zu einem märchenhaften Ereignis mit der außergewöhnlichen Anwesenheit des Weihnachtsmannes ein.

Auf dem Programm stehen: Spektakel für Kinder und die Anwesenheit von Handwerkern und lokalen Produzenten.

Getränke und kleine Snacks vor Ort. Genießen Sie einen gemütlichen und herzlichen Moment im Herzen des Weihnachtszaubers.

Italiano :

Soppe-le-Bas vi invita a un evento magico con la presenza eccezionale di Babbo Natale.

In programma: animazione per bambini e artigiani e produttori locali.

Rinfreschi e spuntini in loco. Venite a condividere un momento di calore e amicizia nel cuore della magia del Natale.

Espanol :

Soppe-le-Bas le invita a un acontecimiento mágico con la presencia excepcional de Papá Noel.

En el programa: animaciones para niños y artesanos y productores locales.

Refrescos y tentempiés in situ. Venga a compartir un momento cálido y acogedor en el corazón de la magia de la Navidad.

L’événement Soppe en lumières Soppe-le-Bas a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach