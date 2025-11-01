Soprane – CREATION Opéra de Rennes Rennes

Soprane – CREATION 4 – 10 avril 2026 Opéra de Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T18:00:00 – 2026-04-04T19:10:00

Fin : 2026-04-10T20:00:00 – 2026-04-10T21:10:00

Il y a d’une part le travail du metteur en scène David Gauchard.

Fin connaisseur de l’opéra (il a mis en scène plusieurs ouvrages lyriques), il a axé ces dernières années, en complicité avec la comédienne Emmanuelle Hiron, une partie de son travail autour d’un théâtre documentaire plébiscité par le public. Un théâtre qui trouve un juste équilibre entre un procédé d’entretiens rigoureux dont émergent des paroles rares, une dramaturgie au cordeau, beaucoup d’humour et de pudeur, et une direction d’acteur ciselée.

Nu a ainsi révélé les dessous du métier de modèles vivants dans les musées et les ateliers d’art, et Time to tell la mucoviscidose du jongleur virtuose Martin Palisse.

Il y a d’autre part Jeanne Crousaud, brillante soprane, fidèle complice de l’Opéra de Rennes, toujours avide de créations à la frontière entre l’opéra et le théâtre musical, mais surtout mue par le désir de s’investir dans des spectacles porteurs de sens à ses yeux.

Et il y a enfin un métier, collectif et solitaire, grisant et éreintant, glorieux et précaire, magnifique et dérisoire… Celui de chanteurs et de chanteuses lyriques. Comédiens et comédiennes de grand talent, musiciens et musiciennes à la technique vocale d’une extrême exigence, sportifs et sportives de haut niveau, créateurs et créatrices d’aujourd’hui, garants d’une tradition séculaire, leur métier fascine…

Au détour d’un café sur une terrasse de Rennes, est né avec David Gauchard ce désir conjoint de produire un nouveau volet de son théâtre documentaire. Un nouvel opus consacré au métier d’artiste lyrique, et plus précisément à la voix la plus pyrotechnique… Soprane !

Ni tout à fait récital, ni tout à fait conférence mise en scène, mais certainement un peu des deux, ce spectacle écrit à la lumière d’une trentaine d’entretiens avec des artistes lyriques s’apparente selon moi, dans l’esprit, à la passionnante série de Jérôme Bel consacrée à de grands interprètes de la danse de Véronique Doisneau à Cédric Andrieux.

Un voyage fictionnel et documentaire au plus proche des chanteuses d’opéra, porté par l’une d’entre elle sous la forme d’un seule en scène.

Matthieu Rietzler

Directeur de l’Opéra de Rennes

Opéra de Rennes Place de la mairie, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Compagnie L’unijambiste

Benjamin Le Bellec