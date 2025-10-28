Soprano – Freedom Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Soprano – Freedom Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 20:00 –

Gratuit : non 38 € à 74 € 38 € à 74 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr Tout public

Après sa folle tournée « Chasseur d’étoiles » qui l’aura mené jusqu’au Stade de France, Soprano revient en 2025 avec le « Freedom Tour » dans toute la France. Concerts :Vendredi 24, samedi 25 et mardi 28 octobre 2025 à 20hdimanche 26 octobre 2025 à 18h

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com http://zenith-nantesmetropole.com