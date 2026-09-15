Soprano Karaoke Tour Stade Marie Marvingt Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Soprano Karaoke Tour

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-26 20:00:00

fin : 2027-06-26

Date(s) :

2027-06-26

Soprano au Stade Marie Marvingt le 26 juin 2027 pour un concert XXL avec le Karaoke Stadium Tour !

En 2027, Soprano revient avec un concept unique : une tournée des stades XXL pour partir à votre rencontre !

L’idée ? Transformer les stades de France en gigantesques karaokés et revivre ses plus grands tubes dans une ambiance spectaculaire. Et pour encore plus de folie, la pelouse or offrira un accès exclusif directement au cœur de la scène.

C’est un immense bonheur et une immense fierté pour le Stade Marie-Marvingt d’accueillir cet artiste intergénérationnel aux hymnes fédérateurs, pour un concert historique qui promet de rassembler petits et grands dans une énergie communicative hors du commun !

Ne manquez pas ce rendez-vous unique ! Réservez vos places dès maintenant : urlr.me/95ESWN

VIP : Contactez-nous dès maintenant pour découvrir nos offres d’hospitalités et vivre cet événement dans des conditions privilégiées !

christelle.chataignier@stademariemarvingt.com / 06 17 55 69 41 .

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Soprano will perform at Stade Marie Marvingt on June 26, 2027, for an XXL concert as part of the Karaoke Stadium Tour!

L’événement Soprano Karaoke Tour Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Le Mans