SORANO CLUB #1 THEATRE SORANO Toulouse

SORANO CLUB #1

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17 21:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Le Sorano Club #1 conclut en beauté une semaine consacrée au comedy club au Théâtre Sorano.

Cette soirée de clôture met à l’honneur les jeunes humoristes toulousains et régionaux à travers un tremplin spécialement conçu pour révéler les pépites du stand-up de demain avec pour Maître de cérémonie Théo Askolovitch !

Venez assister au tremplin jeunes talents, où un panel d’humoristes sélectionnés proposent chacun 6 minutes pour convaincre grâce à leur univers singulier.

Cette formule vous permet de découvrir la richesse et la diversité de la scène stand-up locale, et permet également à de jeunes amateurs de se produire devant un public. Le Sorano Club s’affirme comme le nouveau rendez-vous incontournable de l’humour à Toulouse, dans un cadre qui valorise l’art du one-woman et one-man-show. 5 .

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Sorano Club #1 concludes a week of comedy club at the Théâtre Sorano.

L’événement SORANO CLUB #1 Toulouse a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE