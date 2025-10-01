Sorcellerie à la Micro-Folie Gouffern en Auge

Mairie de Urou-et-Crennes, 20 rue de l’école Gouffern en Auge Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-01 2025-10-19

La Micro-Folie c’est une expérience originale pour aborder et comprendre l’art avec les nouvelles technologies.

Du 1er au 31 octobre à Urou-et-Crenne

Micro-conférence « Sorcellerie » 14 h 15 h 16 h

Entre magie et légendes, découvrez des croyances et des récits anciens. Accès libre Tout public.

Ateliers peinture naturaliste et pochoir 10 h 30

Un atelier où chacun choisit sa technique pour représenter sa citrouille. Sur inscription Tout public.

Ateliers linogravure 10 h 30

À travers les gravures de sorcellerie, créez une linogravure aux traits expressifs, tout en apprenant une technique artistique ancienne. Sur inscription Ado-Adulte.

La journée Halloween vendredi 31 octobre

10 h Un accueil café et chocolat chaud

10 h 30 Une histoire de monstres

14 h Fabrique à stickers effrayants

16 h Distribution de bonbons

Accès libre Tout public. .

Mairie de Urou-et-Crennes, 20 rue de l’école Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

