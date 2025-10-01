Sorcellerie à la Micro-Folie Gouffern en Auge
Sorcellerie à la Micro-Folie
Mairie de Urou-et-Crennes, 20 rue de l’école Gouffern en Auge Orne
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
2025-10-01 2025-10-19
La Micro-Folie c’est une expérience originale pour aborder et comprendre l’art avec les nouvelles technologies.
Du 1er au 31 octobre à Urou-et-Crenne
Micro-conférence « Sorcellerie » 14 h 15 h 16 h
Entre magie et légendes, découvrez des croyances et des récits anciens. Accès libre Tout public.
Ateliers peinture naturaliste et pochoir 10 h 30
Un atelier où chacun choisit sa technique pour représenter sa citrouille. Sur inscription Tout public.
Ateliers linogravure 10 h 30
À travers les gravures de sorcellerie, créez une linogravure aux traits expressifs, tout en apprenant une technique artistique ancienne. Sur inscription Ado-Adulte.
La journée Halloween vendredi 31 octobre
10 h Un accueil café et chocolat chaud
10 h 30 Une histoire de monstres
14 h Fabrique à stickers effrayants
16 h Distribution de bonbons
Accès libre Tout public. .
Mairie de Urou-et-Crennes, 20 rue de l’école Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr
English : Sorcellerie à la Micro-Folie
