SORCIER & FRIENDS : RAVIVER LE PATRIMOINE – Visite guidée de l’exposition temporaire, Musée des Merveilles, Tende

Informations pratiques

SORCIER & FRIENDS : RAVIVER LE PATRIMOINE – Visite guidée de l’exposition temporaire Samedi 19 septembre, 14h30 Musée des Merveilles Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE

SORCIER & FRIENDS. PORTRAITS SCULPTÉS DE LA PRÉHISTOIRE

par Silvia Sandrone, commissaire de l’exposition

Découvrez Sorcier & Friends, une exposition temporaire qui met en valeur les relations entre l’univers gravé da la vallée des Merveilles et la statuaire anthropomorphe néolithique, depuis les Alpes jusqu’à la Méditerranée.

Musée des Merveilles avenue du 16 Septembre 1947, 06430 Tende, France Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33489045700 https://museedesmerveilles.departement06.fr Sur 750 m², l’espace d’exposition permanente propose un parcours en trois sections : l’histoire naturelle, l’archéologie, les arts et traditions populaires. Dotée d’une muséographie résolument moderne et de matériel audiovisuel et multimédia, cette galerie présente 20 000 ans d’histoire de la vallée des Merveilles et de la Haute-Roya à travers des cartes, des dioramas (espace évoquant grandeur nature des scènes de la vie quotidienne), des moulages de roches et des objets originaux.

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE

© musée des Merveilles/Département06