Sorcière Karamélis et l’ortie Espace Lyautey Vaucouleurs

Sorcière Karamélis et l’ortie

Espace Lyautey Avenue Maréchal Lyautey Vaucouleurs Meuse

Karamélis a eu une enfance studieuse et sauvage au fond des bois. Pendant des lunes, Dragonia sa mère, sorcière hautement fortiche, lui a enseignée avec patience la connaissance des plantes et leurs pouvoirs et… le latin.

Pour être reconnue sorcière des bois qualifiée, Karamelis doit faire ses preuves, et préparer sa première potion en public. C’est une épreuve importante et son cœur de sorcière bat la chamade. Va t’elle réussir sa mission ?Tout public

English :

Karamélis had a studious, wild childhood deep in the woods. For many moons, her mother Dragonia, a highly fortic witch, patiently taught her the knowledge of plants and their powers, and? Latin.

To be recognized as a qualified woodland witch, Karamelis must prove herself, and prepare her first potion in public. It?s an important test, and her witch?s heart is pounding. Will she succeed in her mission?

