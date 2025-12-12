SORCIÈRE, PIRATE ET CROCODILE – THEATRE DU MARAIS Paris

SORCIÈRE, PIRATE ET CROCODILE Début : 2026-04-19 à 16:30. Tarif : – euros.

SORCIÈRE, PIRATE ET CROCODILELa sorcière Maladroite filleule de Maléfique est très en retard dans sa préparation pour les Goldens crapauds .Un ingrédient capital est introuvable pour sa nouvelle formule magique… de la bave de crocodile ! Seule solution, aller en prélever directement à la grotte de l’effroyable sur le Terrible crocodile . Elle fera appel au célèbre capitaine Bourtouga, pirate sanguinaire réputé pour n’avoir peur de rien ni de personne. Le capitaine sera-t-il à la hauteur de sa réputation et le crocodile assez docile pour donner de sa bave ?Pour le savoir partez à l’aventure avec Maladroite, le capitaine Bourtouga et vous ferez la rencontre du hibou messager, du corbeau rigolo et du terrible crocodile !Magie, chant, danse, rires et interaction seront au rendez-vous.InfosDurée : 50 minDe Cécilia FornezzoAvec Cécilia Fornezzo et Manuela JossetMise en scène : Julien Brault et Framboise d’Ortoli

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75