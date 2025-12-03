Sorcières 1 Conservatoire Gustave Charpentier Paris

Sorcière

tendre ou sorcière maléfique. Sorcière celte ou sorcière américaine. Sorcière glaciale

ou sorcière punk…Chat noir, chaudron, baguette magique…laideur infâme ou

beauté envoûtante…

Figure

aux milles facettes, tantôt adorée, tantôt détestée, la sorcière est toujours

là, parmi nous. Dans notre imaginaire, nos contes et nos histoires, nos rêves

et nos cauchemars. Guérisseuse pourchassée par le passé, indépendante et libre,

ses pouvoirs fascinent.

Les

sorcières et la musique ont en commun le super-pouvoir de nous charmer, nous

envoûter, nous soigner.

Enfourchez

votre balai, chaque œuvre ou performance du concert auquel vous allez assister

sera comme un sort lancé au public. Chaque son aura, comme une potion, la

faculté de nous émouvoir, de nous enchanter, de nous…ensorceler !

Concert des classes de flûte traversière de Juliette Renard et Claire Marchal et leurs invités, l’atelier d’initiation Jazz et musiques actuelles et l’atelier de musique irlandaise

Le mercredi 03 décembre 2025

de 20h00 à 20h15

gratuit Tout public.

Conservatoire Gustave Charpentier 29 rue Baudelique 75018 Paris

+33171287690 marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504