Sorcières 1 Conservatoire Gustave Charpentier Paris
Sorcières 1 Conservatoire Gustave Charpentier Paris mercredi 3 décembre 2025.
Sorcière
tendre ou sorcière maléfique. Sorcière celte ou sorcière américaine. Sorcière glaciale
ou sorcière punk…Chat noir, chaudron, baguette magique…laideur infâme ou
beauté envoûtante…
Figure
aux milles facettes, tantôt adorée, tantôt détestée, la sorcière est toujours
là, parmi nous. Dans notre imaginaire, nos contes et nos histoires, nos rêves
et nos cauchemars. Guérisseuse pourchassée par le passé, indépendante et libre,
ses pouvoirs fascinent.
Les
sorcières et la musique ont en commun le super-pouvoir de nous charmer, nous
envoûter, nous soigner.
Enfourchez
votre balai, chaque œuvre ou performance du concert auquel vous allez assister
sera comme un sort lancé au public. Chaque son aura, comme une potion, la
faculté de nous émouvoir, de nous enchanter, de nous…ensorceler !
Concert des classes de flûte traversière de Juliette Renard et Claire Marchal et leurs invités, l’atelier d’initiation Jazz et musiques actuelles et l’atelier de musique irlandaise
Le mercredi 03 décembre 2025
de 20h00 à 20h15
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-03T21:00:00+01:00
fin : 2025-12-03T21:15:00+01:00
Date(s) : 2025-12-03T20:00:00+02:00_2025-12-03T20:15:00+02:00
Conservatoire Gustave Charpentier 29 rue Baudelique 75018 Paris
+33171287690 marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504