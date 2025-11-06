Sorcières à Vire Vire Normandie

Sorcières à Vire Vire Normandie jeudi 6 novembre 2025.

Sorcières à Vire

1 Place Castel Vire Normandie Calvados

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 22:00:00

2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08

Dans les années 1970, l’anthropologue Jeanne Favret-Saada a enquêté sur les actes de sorcellerie dans les milieux paysans et les a consignés dans son livre Les mots, la mort, les sorts. Où en sommes-nous cinquante ans après ?

Lucie Berelowistch et Penda Diouf ont parcouru le bocage normand pour rencontrer les rebouteux et les coupeurs de feu, et questionner les bons et mauvais sorts, les rituels et croyances populaires. De cette récolte de témoignage naît une pièce portée par trois comédiennes. L’histoire d’une jeune femme qui décide de revenir sur les terres de sa grand-mère dans la maison familiale, dont les murs se laissent contaminer par les secrets enfouis et la campagne environnante, hostile et ensorcelante.

Au-delà de la sorcellerie, ce sont les thématiques de la transmission, de l’héritage et de l’amitié qui se révèlent dans cette fiction théâtrale et musicale.

Spectacle dès 12 ans. .

1 Place Castel Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

English : Sorcières à Vire

In the 1970s, anthropologist Jeanne Favret-Saada investigated acts of witchcraft in the Mayenne countryside and recorded them in her book Les mots, la mort, les sorts. Where do we stand fifty years on?

Lucie Berelowistchet Penda Diouf travelled through the Normandy bocage

German : Sorcières à Vire

In den 1970er Jahren untersuchte die Anthropologin Jeanne Favret-Saada Hexereihandlungen in den ländlichen Gebieten der Mayenne und hielt sie in ihrem Buch Les mots, la mort, les sorts (Die Worte, der Tod, die Zaubersprüche) fest. Wo stehen wir fünfzig Jahre später?

Lucie Berelowistund Penda Diouf reisten durch die Bocage Normandie

Italiano :

Negli anni Settanta, l’antropologa Jeanne Favret-Saada indagò sugli atti di stregoneria nelle campagne della Mayenne e li registrò nel suo libro Les mots, la mort, les sorts. A che punto siamo a cinquant’anni di distanza?

Lucie Berelowistchet Penda Diouf ha viaggiato attraverso il bocage della Normandia

Espanol :

En los años setenta, la antropóloga Jeanne Favret-Saada investigó los actos de brujería en la campiña de Mayenne y los recogió en su libro Les mots, la mort, les sorts. ¿En qué punto nos encontramos cincuenta años después?

Lucie Berelowistchet Penda Diouf recorrió el bocage de Normandía

