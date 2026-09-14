Sorcières Le Colisée Biarritz
samedi 10 octobre 2026 · Le Colisée · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Sorcières
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 21:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Qui étaient vraiment les sorcières ? Derrière la figure inquiétante construite par les récits et l’imaginaire collectif apparaissent aussi des femmes libres, guérisseuses, détentrices de savoirs, dont les voix ont été marginalisées ou effacées.
Dans SORCIÈRES, Aureline Guillot revisite cette figure comme symbole de liberté, de résistance et d’émancipation. À travers un solo chorégraphique sensible et incarné, elle fait dialoguer ombre et lumière, blessure et renaissance, mémoire et réappropriation.
Nourrie notamment par les réflexions de Mona Chollet dans Sorcières – La puissance invaincue des femmes, la pièce invite à porter un autre regard sur ces femmes et sur ce qu’elles continuent de nous dire aujourd’hui.
Chorégraphie et interprétation : Aureline Guillot
Durée : 50 minutes
Cie à Pas Furtifs .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 53 45 27
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English : Sorcières
L’événement Sorcières Biarritz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Biarritz
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