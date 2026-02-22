Sorcières et botanique centre socioculturel pilotière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 14:00 – 16:00

Gratuit : oui gratuit sur inscription Atelier gratuit, sur inscription au 0253782238 ou par mail animation@ecosnantes.org Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Souhaitez-vous devenir une sorcière ?Proche de la journée internationale du droit des Femmes, l’association ECOS vous proposons une découverte de certaines plantes aromatiques et médicinales et leur usages autour d’un atelier cuisine et tisanes. Ces connaissances ont, dans l’histoire, valu à certaines femmes d’être accusées de sorcellerie …. L’occasion de revenir sur ce sombre passé de l’époque de la chasse aux sorcières et de faire le point sur la place des femmes dans le monde du savoir et des sciences aujourd’hui.

centre socioculturel pilotière Nantes 44300

0253782238



Afficher la carte du lieu centre socioculturel pilotière et trouvez le meilleur itinéraire

