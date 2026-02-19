Sorcières et botanique Serre symbiose Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Souhaitez-vous devenir une sorcière ?Proche de la journée internationale du droit des Femmes, nous vous proposons une découverte de certaines plantes dans la serre Symbiose et aux alentours afin de commencer ensemble un herbier collectif mais aussi d’apprendre l’usage de certaines aromatiques en tisane. Ces connaissances ont, dans l’histoire, valu à certaines femmes d’être accusées de sorcellerie …. L’occasion de revenir sur ce sombre passé de l’époque de la chasse aux sorcières et de faire le point sur la place des femmes dans le monde du savoir et des sciences aujourd’hui.

Serre symbiose Nantes 44300

02 53 78 22 38 https://ecosnantes.org/participer-aux-activites/agenda/



