Sorcières et compagnie Orschwiller

Sorcières et compagnie Orschwiller vendredi 24 octobre 2025.

Sorcières et compagnie

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-24 18:15:00

fin : 2025-10-25 21:15:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-25

Pour espérer lever le voile des ténèbres, vous devrez faire preuve de réflexion, d’habileté… et de coordination.

Pour espérer lever le voile des ténèbres, vous devrez faire preuve de réflexion, d’habileté… et de coordination. .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

English :

To lift the veil of darkness, you’ll need to use your wits, skill and coordination.

German :

Um den Schleier der Finsternis zu lüften, müssen Sie Ihr Denken, Ihre Geschicklichkeit und Ihre Koordination unter Beweis stellen.

Italiano :

Se sperate di sollevare il velo dell’oscurità, dovrete usare il vostro ingegno, la vostra abilità e la vostra coordinazione.

Espanol :

Si esperas levantar el velo de oscuridad, tendrás que usar tu ingenio, habilidad y coordinación.

L’événement Sorcières et compagnie Orschwiller a été mis à jour le 2025-09-12 par Château du Haut-Koenigsbourg