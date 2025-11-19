Sorcières Titre provisoire Condé-sur-Vire

Sorcières Titre provisoire

Tu as entendu ? ça chuchote tout autour.

Lucie Berelowitsch et Penda Diouf, artiste associée au Préau, ont suivi les traces de Jeanne Favret-Saada, anthropologue ayant étudié la sorcellerie et les paroles magiques dans les campagnes dans les années 1970. Cinquante ans plus tard, elles parcourent le bocage normand à la recherche de récits, croyances et superstitions.

Au fil de cette fiction fantastique, émergent aussi les thèmes de la transmission, de l’héritage et de l’amitié. Sonia quitte Paris pour une maison de famille à la campagne, marquée par le souvenir d’une aïeule. Une nuit d’orage, une inconnue lui demande l’hospitalité. Après son départ, Sonia développe des dons étranges elle entend des voix, sent la maison l’envahir. Soutenue par son amie Jeanne, elle tente d’élucider le passé d’un lieu que l’on dit maudit.

Distribution.

Mise en scène Lucie Berelowitsch.

Texte Penda Diouf (artiste associée) Sur une commande d’écriture du Préau d’après les livres de Jeanne Favret- Saada, Les mots, la mort, les sorts et Corps pour Corps Enquêtes sur la sorcellerie dans le bocage (co-écrit avec Josée Contreras) et les témoignages recueillis dans le bocage virois en mars 2023.

Interprétation Sonia Bonny (comédienne permanente) et Natalka Halanevych (membre des Dakh Daughters), artistes associées

Musique Sylvain Jacques | Lumière Kelig Le Bars.

Scénographie François Fauvel et Valentine Lê.

Décors Ateliers du Préau.

Partenaires et soutiens.

Production Le Préau CDN de Normandie-Vire.

Coproduction La Criée Théâtre National de Marseille.

Avec la participation artistique du Jeune théâtre national | Soutien PNR Le Préau Par le Bocage Label Pôle National Ressource du Spectacle Vivant en Milieu Rural (PNR) avec le soutien de la DRAC Normandie, de la Région Normandie, des Conseils Départementaux Calvados-Manche-Orne et de la Ville de Vire-Normandie.

Ce spectacle vous est proposé dans le cadre de la saison théâtrale décentralisée LE PREAU PAR LE BOCAGE.

INFOS PRATIQUES

Réservation par téléphone au 02 33 77 87 30 avant le 17 novembre.

Théâtre | Tout public dès 12 ans | Durée 1h20 .

2 Rue Auguste Grandin Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 77 87 30 mairie@conde-sur-vire.fr

