Sorcières, une épopée sonore et musicale Médiathèque de Tarascon Tarascon

Sorcières, une épopée sonore et musicale Samedi 20 septembre, 18h00 Médiathèque de Tarascon Bouches-du-Rhône

À partir de 13 ans. Durée : 60mn. Réservation obligatoire.

Les comédiennes Agnès Audiffren et Céline Guisiano s’inspirent de l’essai Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet (Ed. Rives, 2021) pour repenser la place des femmes dans la société, libérer leur parole, renforcer leur solidarité. Accompagnées par la clarinette (Linda Amrani) ou une flûte (Charlotte Campana), leurs voix se font entendre : féminines, harmonieuses, puis peu à peu disruptives, enfiévrées, éclatantes.

Un spectacle proposé par la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône.

Médiathèque de Tarascon 26, boulevard Gambetta 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 51 52 https://tarascon.fr/mediatheque-municipale.html [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 91 51 52 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-tarascon13.fr »}] Fraîchement installée au rez-de-chaussée de la nouvelle Maison multi accueil, la médiathèque de Tarascon s’adapte aux besoins des habitants et aux nouvelles pratiques culturelles. Elle abrite notamment le service Archives/Patrimoine écrit. La salle de lecture, située au cœur de la médiathèque. Près d’un kilomètre d’archives et de fonds patrimoniaux de l’ancienne bibliothèque sont désormais conservés dans deux magasins, équipés de rayonnages mobiles et d’un contrôle de l’environnement, permettant d’assurer la bonne conservation des collections

