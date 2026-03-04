Sorda, Le Vox, Mayenne

Sorda Samedi 21 mars, 17h00 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T17:00:00+01:00 – 2026-03-21T18:40:00+01:00

Fin : 2026-03-21T17:00:00+01:00 – 2026-03-21T18:40:00+01:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=IL76K »}]

Reflets du cinéma – Sourde de naissance, Angela attend son premier enfant.Malgré le soutien de son compagnon, elle s’inquiète : saura-t-elle créer un lien avec sa fille ?Comment apprendre à devenir… Le Vox Sorda