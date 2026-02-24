Sorde L’Abbaye fête la Saint Patrick Sorde-l’Abbaye
Sorde L’Abbaye fête la Saint Patrick Sorde-l’Abbaye samedi 7 mars 2026.
Sorde L’Abbaye fête la Saint Patrick
Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Dès 19h, profitez d’une ambiance festive autour de bières, whiskys et fish & chips, avant le concert gratuit des Celt’Hickers à 20h30. .
Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.so@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sorde L’Abbaye fête la Saint Patrick
L’événement Sorde L’Abbaye fête la Saint Patrick Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans