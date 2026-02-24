Sorde L’Abbaye fête la Saint Patrick Sorde-l’Abbaye

Sorde L’Abbaye fête la Saint Patrick

Rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Dès 19h, profitez d’une ambiance festive autour de bières, whiskys et fish & chips, avant le concert gratuit des Celt’Hickers à 20h30. .

Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.so@gmail.com

