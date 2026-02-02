So’Relax Médiathèque de Carsac-Aillac

Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

So’Relax Atelier de relaxation par le jeu

La médiathèque de Carsac-Aillac propose un atelier de relaxation par le jeu, destiné aux enfants de 4 à 11 ans. Animée par Sophie Loustalot Duvignacq, sophrologue, cette séance offre une parenthèse de bien-être dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Mercredi 11 février 2026 à 10h

Médiathèque de Carsac-Aillac

Sur inscription.

Renseignements 05 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr .

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

English : So’Relax Médiathèque de Carsac-Aillac

