SØREN • Fake Youth SUPERSONIC Paris lundi 15 décembre 2025.

SØREN (22h00)

(Rock electro – Paris, FR)

Menant une danse frénétique entre guitares saturées, synthétiseurs électro et mélodies pop, SØREN développe une musique hybride toute droit sortie de son laboratoire dont lui seul possède la clé.

Il apprend la guitare à l’âge de 11 ans alors qu’il traversait les océans à la voile en famille, sur un bateau qui lui a servi de maison pendant plus d’un an. Après un premier EP sorti en 2021 en parallèle de ses études d’ingénieur, il enchaîne ses premiers concerts notamment en 1ère partie de Véronique SANSON, au Zénith de Strasbourg (Gagnant RiffX – TopMusicLive) et sur la scène de plusieurs tremplins et festivals.

En quête perpétuelle d’expérimentation, il décide en 2022 de partir pour un long voyage de 4 mois en solitaire dans son van aménagé en studio d’enregistrement qui verra naître les musiques de son nouveau projet.

Après 2 ans de travail en studio, il revient en septembre 2024 avec un nouveau single “Matrice”, un titre aux influences rock et électroniques, proposant un style de production abrasif qui lui est propre.

Producteur, Réalisateur et Compositeur de musique à l’image, il travaille en parallèle sur plusieurs projets de créations de musiques originales dans la publicité et la mode, écris et produis pour d’autres artistes.

Après le succès de sa première date en tête d’affiche à Paris le 22 novembre 2024 à La Java, il emmène son nouveau live sur la route en foulant notamment la scène du Supersonic, de la Dame de Canton, Sortie13, le PULP et bien d’autres scènes françaises début 2025.

“Ville”, le deuxième single de son nouveau projet sort en janvier 2025, suivi de son tout nouveau titre “Somnifères” le 21 mai, affirmant une univers musical hybride entre rock et musique électronique.

Il prépare actuellement la sortie de son premier EP en français pour l’automne 2025 ainsi qu’une tournée en fin d’année.

Les 3 influences : Yungblud, Radiohead, Fontaines DC

https://linktr.ee/sorenmusic_

https://www.youtube.com/@sorenmusic_

FAKE YOUTH (21h00)

(Rock alternatif – Paris, FR)

Fake Youth est un groupe de rock alternatif formé à Paris à la fin de l’été 2024. Le groupe mélange mélodies et énergie brute, héritées des années 90 et 2000. Avec des riffs abrasifs, ils sont notamment influencés par des groupes comme Foo Fighters, Soundgarden ou encore Alice in Chains.

Après avoir sorti leur single “What’s Left”, leur premier EP, “Out Of Tune”, arrive à la fin de l’année 2025 !

Les 3 influences : Soundgarden, Foo Fighters, Alice in Chains

https://youtube.com/@fakeyouthbandof?si=IaapGIGueXd2BCAi

La suite de la programmation arrive très vite !

Lundi 15 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Linkin Park, Bring me the Horizon & Yungblud

Le lundi 15 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

