SOREN PREVOST – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

SOREN PREVOST Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

La collision fracassante des certitudes dogmatiquesSpectacle librement adapté du livre (aujourd’hui introuvable) « Tout est bon dans le Complot » de JR.Nebraska – auteur probablement mort, aux éditions « Plus c’est Gros… » Spectacle écrit et interprété à peu près correctement par l’inénarrable Søren PrévostMaster-Clash approximative, bordélique et sincère, sur la nature humaine, ses vicissitudes, son complotisme et ses théories du complot variation à jeun autour du thème : « Et si l’être humain était plus con que prévu… »Et par extension pour moi: « Pourquoi se plaindre obstinément en blâmant les autres quand il suffirait simplement de vivre en paix avec soi-même ? »Comment lutter contre le complotisme et les théories du complot sans basculer dans la parano, quand on est soi-même persuadé d’être victime d’un complot de sa propre famille?… et de réaliser enfin qu’au fond on est comme 85 % de l’humanité, angoissé par l’inconnu !Autour d’une « Master-Clash » approximative, bordélique et sincère, sur la nature humaine, ses vicissitudes, son complotisme et ses théories du complot, Søren Prévost vous entraîne dans une suite de réflexions et de démonstrations à jeun, autour d’un thème scientifique passionnant : et si l’être humain était plus con que prévu ? Et par extension : comment vivre en paix avec soi-même et les autres ?Spectacle grinçant, pertinent, furieusement déconnant et éclairé…notamment par des lumières.

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64