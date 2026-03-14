Sorgin, le silence des incomprises Le Colisée Biarritz
Sorgin, le silence des incomprises Le Colisée Biarritz samedi 4 avril 2026.
Sorgin, le silence des incomprises
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Conte dansé au cours duquel le spectateur suit Julen, jeune basque de retour au Pays après un long voyage, dans sa quête de réponses qui sont vraiment les Sorgin, les sorcières basques ?
Association Dardaraka .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Sorgin, le silence des incomprises
L’événement Sorgin, le silence des incomprises Biarritz a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Biarritz