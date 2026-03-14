Sorgin, le silence des incomprises Le Colisée Biarritz

Sorgin, le silence des incomprises

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Conte dansé au cours duquel le spectateur suit Julen, jeune basque de retour au Pays après un long voyage, dans sa quête de réponses qui sont vraiment les Sorgin, les sorcières basques ?

Association Dardaraka .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sorgin, le silence des incomprises

L’événement Sorgin, le silence des incomprises Biarritz a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Biarritz