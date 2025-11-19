S’orienter vers l’industrie 6, place de Jaude 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand

S’orienter vers l’industrie Mercredi 19 novembre, 10h00 6, place de Jaude 63000 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Du métier de technicien à celui d’ingénieur, du secteur pharmaceutique, à l’aéronautique, en passant par l’énergie… les débouchés et les secteurs de l’industrie sont très riches et divers. Quels sont les métiers ? Quels sont les missions ? Quelles formations y mènent ?

Préparez votre orientation scolaire ou votre projet professionnel avec les conseillères orientation et insertion d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, mercredi 19 novembre, de 10h à 16h.

Au programme :

découverte des métiers de l’industrie avec les casques de réalité virtuelle

découverte des formations et diplômes

entretien individuel et personnalisé avec une conseillère orientation et insertion

6, place de Jaude 63000 Clermont-Ferrand

