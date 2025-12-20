S’orienter vers un Bachelor Universitaire de Technologie IUT Châtellerault

S’orienter vers un Bachelor Universitaire de Technologie

IUT 34 avenue Alfred Nobel Châtellerault Vienne

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

L’IUT site de Châtellerault, organise une conférence

Mercredi 21 janvier 2026 de 18h30 à 19h45 (Accueil à partir à 18h)

34 avenue Alfred Nobel Amphi 200 86100 Châtellerault

Venez découvrir le Bachelor Universitaire de Technologie, échanger et poser vos questions.

Conférence gratuite et sur inscription ouverte à tout public, parents, élèves, étudiants, professionnels de l’Éducation National

animée par Laurent Milland, Directeur de L’IUT Poitiers-Niort-Châtellerault et Président de l’Assemblée des Directeurs d’IUT (ADIUT)

et Alain Brémaud, Directeur-Adjoint du site de Châtellerault .

IUT 34 avenue Alfred Nobel Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

