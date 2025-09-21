SORO ! DE CIE CHAO.S Carcassonne
SORO ! DE CIE CHAO.S Carcassonne dimanche 21 septembre 2025.
SORO ! DE CIE CHAO.S
41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude
Début : 2025-09-21 16:30:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-21
Spectacle de clôture. Danse contemporaine
Dans Soro ! le corps des interprètes est placé au centre. Il incarne une pensée féministe, une résistance, le combat contre un système patriarcal profondément ancré. Mais la danse n’est pas seule. La parole l’accompagne, comme une manière de conjurer des siècles de mutisme forcé. Une porte vers l’espoir…
À partir de 10 ans
Durée : 45 mins. Spectacle suivi d’un échange avec les membres de la compagnie.
Gratuit, sans inscription, dans la limite des places disponibles.
41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr
English :
Closing show. Contemporary dance
In Soro! the performers’ bodies take center stage. It embodies feminist thought, resistance and the fight against a deeply entrenched patriarchal system. But dance is not alone. Speech accompanies it, as a way of warding off centuries of forced silence. A door to hope?
Ages 10 and up
Running time: 45 mins. Show followed by a discussion with members of the company.
Free, no registration required, subject to availability.
German :
Aufführung zum Abschluss der Veranstaltung. Zeitgenössischer Tanz
In Soro! wird der Körper der Darstellerinnen in den Mittelpunkt gestellt. Er verkörpert einen feministischen Gedanken, Widerstand und den Kampf gegen ein tief verwurzeltes patriarchalisches System. Aber der Tanz ist nicht allein. Das Wort begleitet ihn, als ob es Jahrhunderte der erzwungenen Stummheit überwindet. Ein Tor zur Hoffnung?
Ab 10 Jahren
Dauer: 45 Minuten. Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Gespräch mit den Mitgliedern des Ensembles statt.
Kostenlos, ohne Anmeldung, im Rahmen der verfügbaren Plätze.
Italiano :
Spettacolo di chiusura. Danza contemporanea
In Soro! il corpo degli artisti è al centro della scena. Incarna il pensiero femminista, la resistenza e la lotta contro un sistema patriarcale profondamente radicato. Ma la danza non è sola. La parola l’accompagna, come un modo per allontanare secoli di silenzio forzato. Una porta verso la speranza?
Dai 10 anni in su
Durata: 45 minuti. Spettacolo seguito da un dibattito con i membri della compagnia.
Gratuito, senza obbligo di registrazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Espanol :
Espectáculo de clausura. Danza contemporánea
En Soro! el cuerpo de los intérpretes es el protagonista. Encarna el pensamiento feminista, la resistencia y la lucha contra un sistema patriarcal profundamente arraigado. Pero la danza no está sola. Va acompañada de palabras, una forma de conjurar siglos de silencio forzado. ¿Una puerta a la esperanza?
A partir de 10 años
Duración: 45 minutos. Representación seguida de un coloquio con los miembros de la compañía.
Gratuito, sin inscripción, sujeto a disponibilidad.
