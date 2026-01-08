SORS DE TA CHAMBRE CLUB ADO La Loco Villefort

SORS DE TA CHAMBRE CLUB ADO

La Loco 12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Le Club Ados de la Loco-Motive 48 démarre l’année avec…la découverte de l’ imprimante 3D, mercredi 14 janvier !

L’ atelier est animé par Jules, conseiller numérique de la communauté de communes Mont Lozère. Cet atelier permettra de découvrir l’imprimante 3D., comment ça fonctionne, à quoi ça sert et de modéliser puis d’imprimer un petit objet!

Réservation obligatoire à contact@loco48.fr

Ces ateliers sont

Gratuits (grâce aux subventions des organismes publics)

Ouverts aux collégiens, avec adhésion obligatoire à la Loco (gratuite pour les mineurs) .

La Loco 12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

English :

Club Ados de la Loco-Motive 48 kicks off the year with a 3D printer discovery workshop on Wednesday January 14!

The workshop is led by Jules, digital advisor for the Mont Lozère community of communes. This workshop will introduce you to the 3D printer, how it works, what it’s used for, and how to model and print a small object!

Reservations required ? at contact@loco48.fr

