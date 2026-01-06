SORS DE TA CHAMBRE CLUB ADO La Loco Villefort

SORS DE TA CHAMBRE CLUB ADO

La Loco 12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Le Club Ados de la Loco-Motive 48 vous propose un atelier patisserie, mercredi 11 janvier !

Réservation obligatoire à contact@loco48.fr

Ces ateliers sont

Gratuits (grâce aux subventions des organismes publics)

Ouverts aux collégiens, avec adhésion obligatoire à la Loco (gratuite pour les mineurs)

Le Club Ados de la Loco-Motive 48 vous propose un atelier patisserie, mercredi 11 janvier !

Réservation obligatoire à contact@loco48.fr

Ces ateliers sont

Gratuits (grâce aux subventions des organismes publics)

Ouverts aux collégiens, avec adhésion obligatoire à la Loco (gratuite pour les mineurs) .

La Loco 12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Club Ados de la Loco-Motive 48 is offering a pastry workshop on Wednesday, January 11!

Reservations required? contact@loco48.fr

These workshops are

Free (thanks to subsidies from public bodies)

Open to middle-school students, with compulsory Loco membership (free for minors)

L’événement SORS DE TA CHAMBRE CLUB ADO Villefort a été mis à jour le 2026-01-06 par 48-OT Mont Lozere