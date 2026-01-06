SORS DE TA CHAMBRE CLUB ADO La Loco Villefort
SORS DE TA CHAMBRE CLUB ADO La Loco Villefort mercredi 11 février 2026.
SORS DE TA CHAMBRE CLUB ADO
La Loco 12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Le Club Ados de la Loco-Motive 48 vous propose un atelier patisserie, mercredi 11 janvier !
Réservation obligatoire à contact@loco48.fr
Ces ateliers sont
Gratuits (grâce aux subventions des organismes publics)
Ouverts aux collégiens, avec adhésion obligatoire à la Loco (gratuite pour les mineurs)
La Loco 12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
English :
The Club Ados de la Loco-Motive 48 is offering a pastry workshop on Wednesday, January 11!
Reservations required? contact@loco48.fr
These workshops are
Free (thanks to subsidies from public bodies)
Open to middle-school students, with compulsory Loco membership (free for minors)
