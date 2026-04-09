Sors de ta coquille Limaces et escargots Lohr
Sors de ta coquille Limaces et escargots Lohr samedi 10 octobre 2026.
Lohr
Sors de ta coquille Limaces et escargots
Lohr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 11:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Mal-aimés, les escargots et limaces sont pourtant des petites bêtes fascinantes ! Le temps d’une matinée, venez à leur rencontre et découvrez comment les reconnaître. Prenez le temps d’observer ceux qu’on appelle gastéropodes et de plonger dans les secrets de leur vie.
Mal-aimés, les escargots et limaces sont pourtant des petites bêtes fascinantes ! Le temps d’une matinée, venez à leur rencontre et découvrez comment les reconnaître. Prenez le temps d’observer ceux qu’on appelle gastéropodes et de plonger dans les secrets de leur vie.
Cette sortie est financée par la Collectivité Européenne d’Alsace et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. .
Lohr 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 44 86 contact@lespiverts.org
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English :
Snails and slugs are unloved but fascinating little creatures! Come and meet them for a morning and find out how to recognize them. Take the time to observe what we call gastropods and delve into the secrets of their lives.
L’événement Sors de ta coquille Limaces et escargots Lohr a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre