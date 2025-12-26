Sortez-moi de là ! Auxerrexpo Auxerre
Sortez-moi de là ! Auxerrexpo Auxerre dimanche 11 janvier 2026.
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : 23 – 23 – EUR
Début : 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-01-11 18:00:00
2026-01-11
Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille, les langues se délient et les amitiés vacillent !
Un kidnapping, de l’accrobranche, une visite guidée… Ce n’est vraiment pas l’enterrement de vie de jeune fille dont Emilie rêvait. Mais elle n’a pas le choix.
Entre l’enthousiasme débordant de son amie d’enfance qui a tout organisé, et l’arrogance de sa grande soeur, impossible de s’échapper.
Alors que les secrets et les non-dits s’en mêlent, la journée prend une tournure inattendue et l’heure des règlements de compte ne tarde pas à sonner…
Une comédie rafraîchissante et touchante, portée par trois femmes pleines d’énergie ! .
