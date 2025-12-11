Sortez Moi De Là Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Sortez Moi De Là

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille, les langues se délient et les amitiés vacillent !

Un kidnapping, de l’accrobranche, une visite guidée… Ce n’est vraiment pas l’enterrement de vie de jeune fille dont Emilie rêvait. Mais elle n’a pas le choix. Entre l’enthousiasme débordant de son amie d’enfance qui a tout organisé, et l’arrogance de sa grande soeur, impossible de s’échapper.

Alors que les secrets et les non-dits s’en mêlent, la journée prend une tournure inattendue et l’heure des règlements de compte ne tarde pas à sonner…Une comédie rafraîchissante et touchante, portée par trois femmes pleines d’énergie !

Avec Eléa Grégoire, Clara Allot et Mathilde Morin

Tout public .

+33 5 59 25 78 05 contact@lunanegra.fr

