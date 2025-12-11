Sortez Moi De Là Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille, les langues se délient et les amitiés vacillent !
Un kidnapping, de l’accrobranche, une visite guidée… Ce n’est vraiment pas l’enterrement de vie de jeune fille dont Emilie rêvait. Mais elle n’a pas le choix. Entre l’enthousiasme débordant de son amie d’enfance qui a tout organisé, et l’arrogance de sa grande soeur, impossible de s’échapper.
Alors que les secrets et les non-dits s’en mêlent, la journée prend une tournure inattendue et l’heure des règlements de compte ne tarde pas à sonner…Une comédie rafraîchissante et touchante, portée par trois femmes pleines d’énergie !
Avec Eléa Grégoire, Clara Allot et Mathilde Morin
Tout public .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05 contact@lunanegra.fr
