Sortez-moi de là !

23 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 24 – 24 – 30.5 EUR

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille, les langues se délient et les amitiés vacillent !

Spectacle tout public.

Un kidnapping, de l’accrobranche, du canoé… Ce n’est vraiment pas l’enterrement de vie de jeune fille dont Emilie rêvait. Mais elle n’a pas le choix. Entre l’enthousiasme débordant de son amie d’enfance qui a tout organisé, et l’arrogance de sa grande soeur, impossible de s’échapper.

Alors que les secrets et les non-dits s’en mêlent, la journée prend une tournure inattendue et l’heure des règlements de compte ne tarde pas à sonner…

Une comédie rafraîchissante et touchante, portée par trois femmes pleines d’énergie ! 24 .

When the bachelorette party gets out of hand, tongues are loosened and friendships are shaken!

Show for all audiences.

L’événement Sortez-moi de là ! Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Châteauroux Berry Tourisme