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SORTEZ-MOI DE LA CITE DES CONGRES-AUDITORIUM WATTEAU Anzin

SORTEZ-MOI DE LA CITE DES CONGRES-AUDITORIUM WATTEAU Anzin samedi 12 juin 2027.

Lieu : CITE DES CONGRES-AUDITORIUM WATTEAU

Adresse : 1 ESPACE RIVES CRÉATIVES ESCAUT

Ville : 59410 Anzin

Département : 59

Début : 2027-06-12

Fin : 2027-06-12

Heure de début : 20:30

SORTEZ-MOI DE LA Début : 2027-06-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CITE DES CONGRES-AUDITORIUM WATTEAU 1 ESPACE RIVES CRÉATIVES ESCAUT 59410 Anzin 59

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