Sortez-moi de là ! | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Sortez-moi de là ! | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand samedi 14 février 2026.
Sortez-moi de là ! | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille, les langues se délient et les amitiés vacillent !
.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
When the bachelorette party gets out of hand, tongues are loosened and friendships are shaken!
L’événement Sortez-moi de là ! | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-06 par Clermont Auvergne Volcans