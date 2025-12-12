SORTEZ MOI DE LA – LA LUNA NEGRA Bayonne

SORTEZ MOI DE LA Début : 2026-01-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille, les langues se délient et les amitiés vacillent !Un kidnapping, de l’accrobranche, une visite guidée… Ce n’est vraiment pas l’enterrement de vie de jeune fille dont Emilie rêvait. Mais elle n’a pas le choix. Entre l’enthousiasme débordant de son amie d’enfance qui a tout organisé, et l’arrogance de sa grande soeur, impossible de s’échapper.Alors que les secrets et les non-dits s’en mêlent, la journée prend une tournure inattendue et l’heure des règlements de compte ne tarde pas à sonner…Une comédie rafraîchissante et touchante, portée par trois femmes pleines d’énergie ! Avec : Eléa Grégoire, Clara Allot et Mathilde MorinTout public

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64