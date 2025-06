JAZZ SOUS LES CHATAIGNIERS 1 JOUR – JAZZ SOUS LES CHATAIGNIERS – CHATEAU DE ROQUEFERE Roquefere

JAZZ SOUS LES CHATAIGNIERS 1 JOUR – JAZZ SOUS LES CHATAIGNIERS Début : 2025-08-01 à 21:00. Tarif : – euros.

Roquefère a une histoire musicale exceptionnelle !Depuis 25 ans, le festival «Jazz sous les Châtaigniers» a accueilli les plus grands noms du jazz international dans cette commune audoise. Sous l’impulsion d’une nouvelle équipe dynamique, ce rendez-vous incontournable des amateurs de jazz promet une programmation exceptionnelle, mêlant l’authentique spirit de la Nouvelle-Orléans aux sonorités blues les plus raffinées.VENDREDI 1 ° AOÛTBERNARD SELLAM & THE BOYZ FROM THE HOODFormation blues menée par Bernard Sellam, cette formation propose une approche moderne et énergique du blues. Avec «The Boyz From The Hood», l’ensemble développe un univers musical qui mélange tradition blues et influences actuelles, créant une atmosphère chaleureuse et communicative qui saura conquérir le public de Roquefère.BOKALE BRASS BANDDans la pure tradition des brass bands de la Nouvelle-Orléans, Bokale Brass Band incarne l’esprit festif et authentique de cette musique de rue emblématique. Leurs cuivres éclatants et leur énergie débordante transportent l’auditeur dans l’ambiance unique du quartier français de la Louisiane, faisant vibrer chaque note sous nos châtaigniers.SAMEDI 2 AOÛTMATTHIEU BORE QUARTETPianiste et compositeur de talent, Matthieu Bore s’est imposé sur la scène jazz française par sa virtuosité et sa sensibilité musicale.Son quartet propose un blues raffiné et accessible, oscillant entre compositions originales et réinterprétations de standards. Une approche élégante e t contemporaine qui révèle toute la richesse de cet art.BRASSMESSENGERS de DOMINIQUE RIEUX ft. GEAD MULHERAN – FROM SINATRA TO NOLAFormation dirigée par notre programmateur Dominique Rieux lui-même, les Brass Messengers nous emmènent dans un voyage musical exceptionnel. Avec la collaboration de Gead Mulheran, ce concert-spectacle retrace l’évolution du jazz de l’élégance sinatrienne aux rythmes endiablés de l a Nouvelle-Orléans. Une expérience unique orchestrée par l’un des maîtres du genre.

CHATEAU DE ROQUEFERE 1 RUE DU CHATEAU 11380 Roquefere 11